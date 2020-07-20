В ряде регионов европейской части России ожидается похолодание и дожди

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. В ряде регионов европейской части России начиная со вторника ожидается похолодание. Температурный фон будет ниже нормы на 2-3 градуса, а погода - дождливой и облачной, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Уже со вторника начинается понижение температуры на западе европейской части России: Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Московская области. Она [температура] будет ниже нормы на 2-3 градуса, то есть температурный фон будет 20-23 градуса. Неделя будет нежаркой", - сказал он.

По словам Вильфанда, в данных регионах также будет облачно и дождливо. "Изрядно поднадоевшие дожди опять будут с начала недели. В понедельник возможна гроза, а во вторник просто облачная и дождливая погода, но сумасшедших осадков мы не ждем", - отметил он.