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В ряде регионов европейской части России ожидается похолодание и дожди

При этом "сумасшедших осадков" ожидать не стоит, отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. В ряде регионов европейской части России начиная со вторника ожидается похолодание. Температурный фон будет ниже нормы на 2-3 градуса, а погода - дождливой и облачной, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Уже со вторника начинается понижение температуры на западе европейской части России: Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Московская области. Она [температура] будет ниже нормы на 2-3 градуса, то есть температурный фон будет 20-23 градуса. Неделя будет нежаркой", - сказал он.

По словам Вильфанда, в данных регионах также будет облачно и дождливо. "Изрядно поднадоевшие дожди опять будут с начала недели. В понедельник возможна гроза, а во вторник просто облачная и дождливая погода, но сумасшедших осадков мы не ждем", - отметил он.

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