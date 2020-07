Генпрокуратура признала нежелательными в России семь иностранных организаций

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности семи иностранных неправительственных организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности семи иностранных неправительственных организаций", - сообщили в ведомстве. Среди них шесть американских и одна британская организации.

Нежелательными признаны World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG, США), Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China (США), Global Mission to Rescue Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP, США), Friends of Falun Gong Inc. (США), Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFON, США), Dragon Springs Buddhist Inc. (США), The European Falun Dafa Association (Великобритания).

"Установлено, что деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности Российской Федерации", - подчеркнули в Генпрокуратуре. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения этих организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.