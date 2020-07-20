Следователи выяснят причину внезапной остановки аттракциона в Нальчике

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления СК по Кабардино-Балкарской Республике установят причину внезапной остановки одного из аттракционов в парке Нальчика. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Как сообщили в СК, поводом для проверки стали появившиеся в СМИ и соцсетях видеоролики, как 19 июля посетители городского парка культуры и отдыха несколько минут провисели вниз головой на аварийно остановившемся аттракционе. "Согласно публикации, в результате прекращения подачи электроэнергии, граждане, в том числе несовершеннолетние, которым была оказана платная услуга на одном из аттракционов, на протяжении пяти минут оказались заблокированы на высоте нескольких метров в положении вниз головой", - говорится в сообщении.

Администрация парка в свою очередь заверила, что устройство было исправно, а инцидент произошел из-за аварийного отключения электроэнергии.

"Аттракцион полностью исправен и прошел все проверки на безопасность. Из-за небольшого сбоя электроэнергии, аттракцион остановился, чтобы переключиться на ручной режим. Благодаря быстрой реакции наших сотрудников, буквально через пять минут, все успешно покинули аттракцион, к счастью, никому не понадобилась медицинская помощь", - написала администрация парка на своей странице в Instagram.