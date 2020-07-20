Путин дал охотникам право на регулирование численности животных в общедоступных угодьях

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий охотникам право на регулирование численности охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется работниками юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющими обязанности по охоте и сохранению охотничьих ресурсов на основании трудового или гражданско-правового договора. В соответствии с профильным законом к охотникам также относятся иностранные граждане, временно пребывающие в РФ и заключившие договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства.

Подписанный закон расширяет круг субъектов права, регулирующих численность охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, предоставив право осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов лицам, указанным в части 1 статьи 20 закона об охоте (охотникам, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре).