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Путин наделил муниципалитеты правом выдавать жилье участковым полицейским

Закон позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового к тому району, в котором он работает

МОСКВА, 20 июля /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве органов местного самоуправления выделять служебное жилье участковым уполномоченным полиции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно прежней редакции законодательства в этой сфере, при отсутствии на территории муниципального образования жилого помещения спецфонда МВД России служебное жилье участковому и членам его семьи предоставляет из муниципального фонда орган местного самоуправления. Однако корреспондирующие нормы в законе о местном самоуправлении утратили силу с 1 января 2017 года. Сейчас органы местного самоуправления, несмотря на де-юре отсутствие таких полномочий, продолжают выделять служебные помещения для участковых, а контрольно-надзорные органы зачастую расценивают это как нецелевое расходование средств местного бюджета.

При этом специализированный жилищный фонд МВД России, предусматривающий наличие служебных жилых помещений в каждом муниципальном образовании, до настоящего времени не сформирован ввиду ограниченности средств федерального бюджета. В связи законом дополнен перечень полномочий органов местного самоуправления правом на "предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения им указанной должности".

Закон позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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