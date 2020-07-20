В СФ предложили создать единую систему учета нуждающихся в жилье россиян

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Единую государственную систему учета граждан, нуждающихся в жилье, необходимо создать в России. Об этом заявила в понедельник вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса, посвященном совершенствованию государственной жилищной политики.

"Сегодня нет работы по учету всех очередников, особенно тех, которые стоят на учете в органах муниципальной власти. Нам необходимо создать единую государственную персонифицированную систему учета граждан, нуждающихся в решении жилищной проблемы", - сказала Карелова.

Она отметила, что это позволит объективно оценить масштаб проблемы, определиться с бюджетной поддержкой тех или иных регионов. "Цифры будут перед нами. Все это будет объективно, наглядно", - подчеркнула сенатор.

Карелова также указала, что необходимо провести мониторинг достаточности и эффективности действующих финансовых инструментов жилищной политики. "Также считаю важным проанализировать, все ли направления и финансовые инструменты активно используются. На наш взгляд, одним из решений этого вопроса может стать создание арендного жилищного фонда и развитие некоммерческого найма", - сказала вице-спикер СФ.

По ее мнению, важно еще раз проанализировать законодательство в сфере государственной жилищной политики. "Нам представляется, что остро стоит вопрос по унификации актов по жилищному обеспечению граждан. В настоящее время 120 актов закрепляют право на жилищное обеспечение для 142 различных категорий граждан по разным правилам", - отметила парламентарий.

Карелова привела данные, согласно которым в 2019 году было введено 82 млн квадратных метров жилья, что превысило показатели 2018 года на 8%. "Однако в последние месяцы в связи с пандемией строительство жилья замедлилось. По экспертным оценкам, снижение объема строительства может составить 10%, а спрос на жилье может упасть более чем на 50%", - указала сенатор.