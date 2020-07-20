В Курске создадут межрегиональный центр по борьбе с онкологическими заболеваниями

КУРСК, 20 июля. /ТАСС/. Межрегиональный центр для борьбы с онкологическими заболеваниями создадут в Курске на базе крупнейшего в Центральном федеральном округе онкоцентра, третья очередь которого заработала в декабре 2019 года. Об этом в понедельник на оперативном совещании администрации Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Инфраструктура позволяет нам на базе онкоцентра развернуть межрегиональный центр по борьбе с онкологическими заболеваниями. Мы договаривались, что на базе онкоцентра будет развернута также государственная единая система сбора и обработки анализов на территории Курской области. Прошу активизироваться в этой части", - сказал Старовойт.

Как отметил глава региона, в настоящее время инфраструктура онкологического центра используется менее, чем на 50%. По поручению губернатора региональные власти рассмотрят возможность создания здесь же межрегионального центра лучевой терапии.

Первые объекты онкологического центра заработали в Курской области в 2011 году. На завершение строительства регион получил более 478 млн руб. из федерального бюджета, также выделили средства из областного бюджета - свыше 550 млн рублей.