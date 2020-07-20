AP: работники магазинов Whole Foods обвинили компанию в дискриминации движения BLM

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники американской сети магазинов Whole Foods подали иск против работодателя, обвинив компанию в дискриминации на фоне того, что им было запрещено носить на работе защитные маски с лозунгом движения Black Lives Matter (BLM, с англ. "Жизни темнокожих имеют значение"). Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По его информации, исковая жалоба была подана в федеральный окружной суд США по округу Массачусетс, расположенный в столице одноименного штата - городе Бостон. Истцами выступили несколько сотрудников магазинов торговой сети, в том числе из штатов Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Калифорния, Вашингтон.

Они настаивают на том, что руководство Whole Food привлекало к дисциплинарной ответственности сотрудников, которые надевали на работу защитные маски с символикой или лозунгами BLM. Одна из авторов исковой жалобы заявляет также, что она была уволена после того, как пришла на работу в маске с надписью Black Lives Matter.

По данным AP, управляющие магазинов ссылались на корпоративные правила, которые гласят, что работникам запрещается демонстрировать на рабочем месте символику, не имеющую отношения к торговой сети. При этом истцы утверждают, что руководство компании никак не наказывало сотрудников, демонстрирующих символику спортивных команд или ЛГБТ-сообщества. Авторы жалобы требуют от руководства компании немедленно прекратить преследование сотрудников, вернуть им суммы дисциплинарных штрафов и компенсировать материальный ущерб.

Движение Black Lives Matter принимает активное участие в массовых акциях протеста, которые начались в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.