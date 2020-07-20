Соцработники Чувашской республики получили 6,5 млрд рублей за работу в пандемию

ТАСС, 20 июля. Сотрудники социальных учреждений Чувашской республики получили 6,5 млрд рублей за работу в пандемию коронавируса. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений выплачено свыше 231 тыс. выплат на общую сумму в 6,5 млрд рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали в учреждении во время пандемии", - говорится в сообщении. Уточняется, что для получения выплат они должны были работать в 14-дневной смене.

Отмечается, что социальные работники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тыс. рублей за смену в таком учреждении, а если во время смены они помогали заразившимся коронавирусом, то доплата дополнительно увеличивается до 35 тыс. рублей. "Врачи в соцучреждениях дополнительно получают по 40 тыс. рублей за каждую такую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тыс. рублей за смену. Младший медперсонал получает по 15 тыс. рублей за смену и 20 тыс. рублей соответственно, а технический персонал - по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно", - уточнили в правительстве.

В Чувашской Республике с начала года выявили 6 264 случая коронавируса. Из них выздоровели 3 385 человек, умерли 49.