В Бурятии разрешили открыться баням и саунам

УЛАН-УДЭ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Республики Бурятия разрешили открыться баням и саунам, деятельность которых была приостановлена с марта из-за распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщается на сайте республиканского правительства.

"Принято решение о снятии ограничений на работу саун и бань. <…> Работа этой сферы услуг разрешена при строгом соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.