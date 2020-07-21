В Бурятии разрешили открыться баням и саунам

УЛАН-УДЭ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Республики Бурятия разрешили открыться баням и саунам, деятельность которых была приостановлена с марта из-за распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщается на сайте республиканского правительства.
"Принято решение о снятии ограничений на работу саун и бань. <…> Работа этой сферы услуг разрешена при строгом соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Установлено ограничение на число посетителей - загрузка бань и саун не должна превышать 50%. До 31 июля сохраняется запрет на работу СПА-салонов, массажных салонов и соляриев.
Как сообщал ТАСС, с 1 июня в Бурятии разрешено работать туристическим базам и гостевым домам. Однако первый месяц после открытия они могли принимать только жителей республики. Со 2 июля возобновлен прием туристов из других регионов страны. При этом власти республики приняли решение не открывать в этом сезоне детские оздоровительные лагеря.
По данным управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, в регионе зарегистрировано 3 767 случаев заражения коронавирусом. Вылечился 2 941 человек, 38 умерли.