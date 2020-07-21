Власти Камчатки сообщили о снижении числа заразившихся коронавирусом в регионе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. Число заражений коронавирусом в Камчатском крае, который в июне и июле лидировал в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по количеству заразившихся на 100 тыс. населения, постепенно снижается, сообщила во вторник журналистам в ходе брифинга врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик.

"Я хочу сказать, что у нас на протяжении недели хоть и незначительно, но отмечается постепенное снижение ежедневного темпа прироста заболеваемости. На 1% снизилась заболеваемость детского населения, в настоящее время локализованы восемь эпидемиологических очагов из девяти, вспышки по ним закрыты. Остался один у нас активный очаг, я думаю, что скоро мы его также локализуем. И что самое главное - у нас впервые не зарегистрирован прирост заболеваемости среди медицинских работников", - сказала Господарик.

Она добавила, что основную группу заболеваемости сейчас составляют пациенты с легким и бессимптомным течением болезни.

Режим полной самоизоляции региона ввели на Камчатке 1 апреля и уже несколько раз продлевали. Пик заболеваемости в регионе, по данным краевого Минздрава, пришелся на конец мая - июнь, всего инфекцией нового типа в крае заразились 3 017 человек. Вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное количество медицинских работников, чтобы покрыть потребность региона в кадрах для борьбы с коронавирусом. Сейчас на полуострове работают медики из Москвы, Хабаровска и Владивостока.