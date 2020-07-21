Объектам отдыха в Абхазии рекомендовали не принимать туристов без теста на коронавирус

СУХУМ, 21 июля. /ТАСС/. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик передала в министерство туризма республики рекомендации по организации работы объектов отдыха в случае начала приема организованных групп туристов. Согласно документу, опубликованному на сайте Минтуризма Абхазии, не рекомендуется прием туристов без справок об отсутствии коронавируса.

"В каждом объекте размещения должно быть определено ответственное лицо, желательно с медицинским образованием, которое будет заниматься вопросами, связанными с коронавирусной инфекцией. Прием отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении COVID-19, полученных не позднее, чем за трое суток до даты прибытия в объект отдыха. Заполнение объектов целесообразно проводить не более одного человека в номер, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи", - говорится в документе.

Речь в рекомендациях идет также о необходимости вентиляции объектов, уборке номеров с применением дезинфицирующих средств не реже одного раза в день и проветривании не реже одного раза в два часа, влажной уборке ковров. Руководителям учреждений также рекомендовано не допускать к работе сотрудников без справок об отсутствии коронавируса, выданных не ранее, чем за семь дней до выхода на работу, в местах питания столы должны быть расставлены с соблюдением социального дистанцирования (не менее 2 метров), за одним столом - один человек, за исключением случаев, если прибывшие являются членами одной семьи либо проживают в одном номере.

В закрытых помещениях в присутствии других людей, согласно рекомендации главного санитарного врача, используют маски. Рекомендовано не проводить в здравницах групповые процедуры, предписано проводить термометрию при приеме и не реже одного раза в день. На открытой территории подлежат обеззараживанию беседки, детские игровые площадки, скамейки, площадки у входа, двери, поручни, урны, терминалы, пляжное оборудование.

О ситуации

Ранее Абхазия продлила до 21 июля ограничения по пересечению границы с РФ. В связи с пандемией на границе Абхазии с РФ действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. Граница с Грузией закрыта с 14 марта. Периодически власти Абхазии предоставляют гуманитарный коридор для возвращения домой жителей республики, находящихся в Грузии на лечении или у родственников.

Как сообщил в понедельник министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия, в Абхазии с начала пандемии выявлено 38 случаев заражения коронавирусом, 37 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла от осложнений. По его словам, больше месяца эпидемиологическая ситуация благополучная, нет вновь выявленных пациентов и тех, кто поступает со схожими симптомами, проводится мониторинг всех граждан, въезжающих из России и Грузии.