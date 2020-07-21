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Пандемия коронавируса нового типа

Объектам отдыха в Абхазии рекомендовали не принимать туристов без теста на коронавирус

Отрицательный результат теста на COVID-19 турист должен получить не позднее, чем за трое суток до даты прибытия
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© Артем Коротаев/ТАСС

СУХУМ, 21 июля. /ТАСС/. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик передала в министерство туризма республики рекомендации по организации работы объектов отдыха в случае начала приема организованных групп туристов. Согласно документу, опубликованному на сайте Минтуризма Абхазии, не рекомендуется прием туристов без справок об отсутствии коронавируса.

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"В каждом объекте размещения должно быть определено ответственное лицо, желательно с медицинским образованием, которое будет заниматься вопросами, связанными с коронавирусной инфекцией. Прием отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении COVID-19, полученных не позднее, чем за трое суток до даты прибытия в объект отдыха. Заполнение объектов целесообразно проводить не более одного человека в номер, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи", - говорится в документе.

Речь в рекомендациях идет также о необходимости вентиляции объектов, уборке номеров с применением дезинфицирующих средств не реже одного раза в день и проветривании не реже одного раза в два часа, влажной уборке ковров. Руководителям учреждений также рекомендовано не допускать к работе сотрудников без справок об отсутствии коронавируса, выданных не ранее, чем за семь дней до выхода на работу, в местах питания столы должны быть расставлены с соблюдением социального дистанцирования (не менее 2 метров), за одним столом - один человек, за исключением случаев, если прибывшие являются членами одной семьи либо проживают в одном номере.

В закрытых помещениях в присутствии других людей, согласно рекомендации главного санитарного врача, используют маски. Рекомендовано не проводить в здравницах групповые процедуры, предписано проводить термометрию при приеме и не реже одного раза в день. На открытой территории подлежат обеззараживанию беседки, детские игровые площадки, скамейки, площадки у входа, двери, поручни, урны, терминалы, пляжное оборудование.

О ситуации

Ранее Абхазия продлила до 21 июля ограничения по пересечению границы с РФ. В связи с пандемией на границе Абхазии с РФ действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. Граница с Грузией закрыта с 14 марта. Периодически власти Абхазии предоставляют гуманитарный коридор для возвращения домой жителей республики, находящихся в Грузии на лечении или у родственников.

Как сообщил в понедельник министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия, в Абхазии с начала пандемии выявлено 38 случаев заражения коронавирусом, 37 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла от осложнений. По его словам, больше месяца эпидемиологическая ситуация благополучная, нет вновь выявленных пациентов и тех, кто поступает со схожими симптомами, проводится мониторинг всех граждан, въезжающих из России и Грузии.

Теги
АбхазияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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