Ямпольская считает, что женщины на руководящих постах в сфере культуры помогут ее развитию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Работа женщин на руководящих постах в области культуры поможет развитию этой отрасли. Такое мнение высказала во вторник глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"Складывается такая немножко женская история в отечественной культуре на сегодня. И мне кажется, что нам будет комфортно друг с другом договариваться. <…> Культура - это та отрасль, с которой надо все время взаимодействовать в ручном формате. Там очень важна эмоциональная составляющая. Мне кажется, это именно та сфера, где женщины зачастую могут сделать больше просто в силу своей природы", - сказала глава думского комитета по культуре.

Ямпольская отметила, что ей нравится взаимодействие с Министерством культуры РФ под руководством Ольги Любимовой. Глава комитета Госдумы по культуре напомнила, что Комиссию по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ возглавила руководитель Музея современной истории России Ирина Великанова.