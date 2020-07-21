Полпредство президента в ДФО подарило врио губернатора Хабаровского края штурвал

ХАБАРОВСК, 21 июля. Заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Григорий Куранов вручил врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву штурвал как символ, который поможет "держать верный курс" на новой должности. Это произошло во вторник во время официального представления нового главы региона правительству Хабаровского края, видеозапись которого распространила пресс-служба правительства.

"В своем напутствии вам Владимир Владимирович [Путин] сказал, что это работа в интересах людей. Хабаровский край - один из крупнейших субъектов Российской Федерации с очень мощным промышленным потенциалом, самобытной культурой, с очень талантливыми и деятельными людьми. <…> Проблем много, их нужно решать. В этих условиях очень важно выдержать верный курс и правильно держать штурвал", - сказал Куранов, после чего вручил Дегтяреву деревянный штурвал.

Дегтярев назвал новую должность "непростым вызовом". "Президент оказал мне доверие, до вступления в должность губернатора, избранного хабаровчанами, доверил очень серьезное дело. Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах сначала губернатора Хабаровского края, а затем на выборах Законодательной думы Хабаровского края. Федеральный центр фактически услышал и учел мнение жителей Хабаровского края, направив сюда на работу меня", - сказал врио губернатора.

Он призвал правительство и депутатский корпус региона работать на благо людей. Ближайшими задачами назвал бюджетный процесс, а также решение вопросов, связанных с коронавирусной инфекцией и подготовкой к отопительному сезону.

Дарить подарки врио губернатора - традиция дальневосточного полпредства. В октябре 2017 года вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев подарил вступавшему в должность врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко строительный мастерок, а в начале июня 2018 года подарил врио главы Якутии Айсену Николаеву компас, пожелав находить правильные решения.