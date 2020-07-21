СК отказал политику из Филиппин провести ДНК-экспертизу по делу о торговле детьми

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России отклонил просьбу вице-спикера палаты представителей Конгресса Филиппин Фредениля Эрнаеса Кастро о проведении генетической экспертизы двум его детям-близнецам, находящимся в подмосковной больнице в рамках уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

"Получен отказной ответ СК РФ за подписью руководителя отдела расследования дел в отношении несовершеннолетних Сорокина С. А. Мне как представителю вице-спикера палаты представителей Конгресса Филиппин и его супруги Джейн Тан отказано в возможности подтвердить генетическое родство с их незаконно удерживаемыми детьми, которые являются гражданами Филиппин, - рассказал адвокат. - Основанием для задержания детей являлось якобы отсутствие на них документов. Мы приложили эти документы к ходатайству, но все равно получили отказ. Это решение мы обжалуем, как и незаконные действия больницы подмосковного Видного".

По словам Трунова, двое детей-близнецов филиппинского политика, являющиеся вещественным доказательством по уголовному делу, удерживаются более шести месяцев в Видновском доме ребенка для детей с поражением нервной системы и нарушениями психики.

Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще одному избран домашний арест. Основной фигурант объявлен в федеральный розыск, он находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения. Среди арестованных, кроме врачей-акушеров, гинекологов и урологов, есть переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству.

Уголовное дело было возбуждено в январе этого года следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и пунктам "б", "г", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Оно было возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Как сообщил ранее Трунов, защита обжаловала арест фигурантов дела.