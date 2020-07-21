Госдума изменила порядок отсчета срока судопроизводства по уголовным делам

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому разумный срок уголовного судопроизводства отсчитывается со дня подачи потерпевшим заявления или с момента начала уголовного преследования.

Согласно действующим нормам Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, под разумным сроком уголовного судопроизводства подразумевается период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента его прекращения или вынесения приговора. При определении данного срока учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства.

При этом, согласно постановлению Конституционного суда РФ, статья УПК о сроках судопроизводства не соответствует основному закону страны, так как она позволяет не учитывать период со дня подачи заявления о преступлении до момента возбуждения уголовного дела по факту этого преступления в случаях, когда производство по данному уголовному делу завершилось постановлением обвинительного приговора.

Теперь Госдума уточнила, что уголовное судопроизводство начинается со дня начала уголовного преследования или со дня подачи заявления потерпевшим или иным заинтересованным лицом, которому причинен вред. При определении разумного срока дела должны будут дополнительно учитываться такие факторы, как своевременность обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, своевременность заявления о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении.

Нижняя палата также приняла в третьем чтении сопутствующий законопроект о поправках в Кодекс административного судопроизводства РФ. Новым законом уточнено, что в административном исковом заявлении должен быть указан период судопроизводства, за который должна быть присуждена компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и который исчисляется со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до момента прекращения уголовного преследования или вынесения судом обвинительного приговора.