Ульяновские власти выделили 4,7 млн рублей на поддержку волонтеров в пандемию

ТАСС, 21 июля. Власти Ульяновской области выделили из резервного фонда 4,7 млн рублей на поддержку волонтеров, работающих на мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

"4,7 млн рублей выделены из резервного фонда регионального правительства министерству молодежного развития региона на предоставление мер поддержки волонтеров (добровольцев), участвующих в мероприятиях по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что в регионе волонтерам ежемесячно компенсируют их расходы, выплата составляет 1,5 тыс. рублей. "В случае заболевания волонтера COVID-19 ему предоставляется компенсационная выплата в размере 50 тыс. рублей при протекании заболевания в средней и тяжелой формах, при легкой форме - в размере 25 тыс. рублей", - добавили в правительстве.

В Ульяновской области, по данным на 20 июля, подтвердили 8 037 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 4 967 человек.