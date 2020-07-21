{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ульяновские власти выделили 4,7 млн рублей на поддержку волонтеров в пандемию

В регионе волонтерам выплачивают полторы тысячи рублей каждый месяц, компенсируя их расходы

ТАСС, 21 июля. Власти Ульяновской области выделили из резервного фонда 4,7 млн рублей на поддержку волонтеров, работающих на мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

"4,7 млн рублей выделены из резервного фонда регионального правительства министерству молодежного развития региона на предоставление мер поддержки волонтеров (добровольцев), участвующих в мероприятиях по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что в регионе волонтерам ежемесячно компенсируют их расходы, выплата составляет 1,5 тыс. рублей. "В случае заболевания волонтера COVID-19 ему предоставляется компенсационная выплата в размере 50 тыс. рублей при протекании заболевания в средней и тяжелой формах, при легкой форме - в размере 25 тыс. рублей", - добавили в правительстве.

В Ульяновской области, по данным на 20 июля, подтвердили 8 037 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 4 967 человек.

Теги
РоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
Эксперт: бубонная чума не может передаваться от человека к человеку
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров уточнил, что если возбудитель обернется по крови и осядет в легких, то тогда больной с кашлем будет передавать его воздушно-капельным путем
Читать полностью