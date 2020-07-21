Медведев заявил, что медики проявили лучшие качества в борьбе с пандемией коронавируса

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что в борьбе с пандемией коронавируса медики проявили свои лучшие качества. Об этом он сказал во вторник на встрече с участниками партийного проекта "ПолитСтартап".

"Это [пандемия] позволило всему обществу и нашей партии по-иному взглянуть на авторитет врача", - подчеркнул зампред Совбеза РФ. "То, что врачи могут по сути быть нашими героями, значительная часть людей не задумывалась, - сказал он. - То, что произошло, проявило лучшие качества нашего врачебного корпуса, показало, что врачи действительно способны на самопожертвование для того, чтобы спасти больного".

"Этот разворот общества в сторону медиков нужно обязательно поддержать", - уверен председатель партии. Медведев считает, что необходимо предусмотреть новые меры поддержки врачей, в том числе в сфере жилья. Он предложил проработать этот подход в новой предвыборной программе партии.