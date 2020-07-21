Эксперт: бубонная чума не может передаваться от человека к человеку

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бубонная чума не является заразной и не может передаваться от человека к человеку. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

"Передача бубонной чумы [от человека к человеку] вообще невозможна. Бубонная чума вообще не заразна", - сказал он.

Он уточнил, что бубонная чума является легкой формой чумы, но если ее возбудитель обернется по крови и осядет в легких, тогда больной с кашлем будет передавать возбудитель воздушно-капельным путем. По его словам, это происходило в Средние века, без лечения болезни образовывались легочные формы.

На сегодняшний день это бактериальное заболевание легко лечится антибиотиками. "Ничего нам не грозит, чума известна с незапамятных времен, она широко в мире распространена. Она есть в Китае, Монголии. На Мадагаскаре была вспышка - более тысячи случаев. Это не экзотика какая-то, но мы на нее смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится, и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день", - заключил инфекционист.

Ранее в Монголии было зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой, 14 июля сообщалось о смерти 15-летнего подростка из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны. По данным монгольским властей, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана - монгольского сурка, часто являющегося переносчиком данного заболевания.

В свою очередь Роспотребнадзор сообщил, что ведет мониторинг и контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией.