Эксперт: удаленная работа грозит выгоранием сотрудников и утечкой информации

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июля. /ТАСС/. Переход на удаленную работу влечет риски по выгоранию сотрудников, а также утечке конфиденциальной профессиональной информации. Об этом сообщила ведущий эксперт по работе с государственными органами "Ростелеком-Солар" Елена Черникова на конференции по информационной безопасности в СКФО "Инфофорум-Устойчивое развитие" в Северной Осетии.

"Эти предпосылки ведут к двум основным типам риска, которые сопровождают переход работников в удаленный режим. Это риски непреднамеренной или умышленной утеки информации, риски, связанные с ее передачей третьим лицам. Логично предполагать, что, когда человек работает из дома, ему сложнее воспринимать служебную информацию как конфиденциальную", - сказала Черникова.

По ее словам, вторым не менее важным риском является снижение эффективности работника или профессиональное выгорание сотрудников. "Если рабочий день длится 14 часов, человек просто не сможет физически, при таком графике люди быстро выгорают", - пояснила она.

Черникова отметила, что в пиковый период нерабочих дней почти 11%, или порядка 6 млн трудоустроенных граждан работали удаленно. В настоящее время это количество составляет порядка 5 млн человек. По прогнозам Минтруда РФ, до 5% общего количества занятых граждан останутся работать в удаленном режиме даже после снятия всех карантинных мер - это порядка 3 млн человек.

"Основный вывод, который можно сделать, - дистанционная занятость превращается из сиюминутного тренда в долгосрочную тенденцию социально-экономических отношений между работником и работодателями в России", - заключила она.

О форуме

Третья межрегиональная конференция по информационной безопасности в СКФО "Инфофорум-Устойчивое развитие" пройдет в Северной Осетии с 20 по 23 июля, в ней принимают участие представители 52 регионов страны. В программе конференции - более 30 выступлений региональных руководителей, регуляторов отрасли информационной безопасности, российских вендоров, разработчиков и интеграторов безопасных информационных решений.

Главные темы Инфофорума: безопасность критической информационной инфраструктуры (КИИ), новые вызовы и решения в условиях пандемии коронавируса, аналитика и управление информационной безопасностью в кризисных ситуациях, новые подходы к обеспечению информационной безопасности на уровне государства/региона/организации, цифровизация и безопасность, совместное взаимодействие в борьбе с киберугрозами и многое другое.

Организатор конференции: Ассоциация Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум" при поддержке комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, аппарата Совета Безопасности РФ, аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО.