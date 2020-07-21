В Ялте восемь работников мэрии и два депутата заразились коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. У восьми сотрудников городской администрации и двух местных депутатов подтвердили коронавирус, сообщил в своем видеообращении, опубликованном во вторник в социальной сети Instagram , мэр Иван Имгрунт.

Информация о том, что заражен один из сотрудников администрации Ялты, появилась 13 июля. Сообщалось, что контактировавшие с ним ждут результаты тестов, в администрации введен строгий масочный режим и отменены все совещания.

"Есть некоторые последствия истории с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболели восемь сотрудников администрации - это у кого подтвержден диагноз. У всех удовлетворительное состояние, они проходят лечение. Подтвердился диагноз у двух депутатов городского совета, кто активно общался с людьми", - сказал глава Ялты.

Он отметил, что при этом "ситуация под контролем", и курортный сезон Ялта сможет обеспечить. В городе обеспечивается надлежащая санитарная обстановка и идет благоустройство, будет усилена работа скорой и всей системы здравоохранения.

"Единственная просьба - мы должны соблюдать ряд требований Роспотребнадзора. В частности, я обращаюсь к владельцам наших кафе, ресторанов, санаториев: сотрудники все должны быть в масках - это гарантия стабильности нашей эпидобстановки и того, что у нас пройдет на высшем уровне курортный сезон", - подчеркнул мэр.

Всего в Крыму зарегистрировано 994 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе 11 за последние сутки. Выздоровевших за весь период - 734 человека.