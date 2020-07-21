Австрия вновь вводит обязательное ношение масок в магазинах

ВЕНА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение защитных масок в магазинах и банках для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Мы решили, что в супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введено обязательное ношение масок", - проинформировал Курц на пресс-конференции правительства. По его словам, с 24 июля также начнет действовать правило обязательного наличия отрицательного анализа на коронавирус при въезде в Австрию из стран с высоким уровнем угрозы заражения коронавирусом.

Всеобщее обязательное ношение защитных масок в Австрии было отменено с 15 июня в закрытых помещениях за исключением общественного транспорта и аптек.

1 июля в Австрии число новых случаев заражения коронавирусом впервые с мая за сутки превысило отметку 100 человек. До этого ежесуточный прирост новых случаев заражения держался в пределах 30-40 человек в течение двух месяцев. Глава Минздрава Рудольф Аншобер заявил об обеспокоенности из-за роста количества инфицированных.

В июне Австрия объявила об открытии границы для 32 европейских стран, однако в июле усилила пограничный контроль с Венгрией и Словенией. Власти Австрии на основе оценки эпидемиологической обстановки также запретили регулярные пассажирские рейсы из 18 стран, включая Россию, Украину и Белоруссию. Это постановление действует до 31 июля.

Австрия в апреле первой в ЕС стала поэтапно снимать ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса из-за снижения прироста числа заразившихся. В мае власти отменили режим самоизоляции, открыли магазины, предприятия сферы услуг, рестораны, музеи, школы, спортивные площадки, гостиницы, а также разрешили проведение массовых мероприятий с участием до 100 человек.