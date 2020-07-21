Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило 736 тыс.

ПРЕТОРИЯ, 21 июля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в странах Африки достигло 736 214, увеличившись за последние сутки на 15 027. Об этом сообщило во вторник региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, количество летальных исходов за последние 24 часа возросло на 260 - до 15 426. Число выздоровевших на континенте составило 392 тыс., увеличившись за сутки на 10 тыс.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 373 628 и 5 173 соответственно. В Египте зафиксировали 4 352 летальных исхода при 88 402 заразившихся. В Алжире зарегистрирована смерть 1 087 человек.

В странах южнее Сахары по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Нигерия (37 225 и 801) и Гана (28 430 и 153).

Специалисты ВОЗ высказали в последние сутки крайнюю обеспокоенность темпами распространения коронавируса в странах Африки. Так, за последнюю неделю количество инфицированных увеличилось в Намибии на 69%, в Замбии на 57%, на Мадагаскаре на 50%, в Кении на 31% и в ЮАР на 30%.