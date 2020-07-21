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Пандемия коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило 736 тыс.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 21 июля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в странах Африки достигло 736 214, увеличившись за последние сутки на 15 027. Об этом сообщило во вторник региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По информации ВОЗ, количество летальных исходов за последние 24 часа возросло на 260 - до 15 426. Число выздоровевших на континенте составило 392 тыс., увеличившись за сутки на 10 тыс.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 373 628 и 5 173 соответственно. В Египте зафиксировали 4 352 летальных исхода при 88 402 заразившихся. В Алжире зарегистрирована смерть 1 087 человек.

В странах южнее Сахары по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Нигерия (37 225 и 801) и Гана (28 430 и 153).

Специалисты ВОЗ высказали в последние сутки крайнюю обеспокоенность темпами распространения коронавируса в странах Африки. Так, за последнюю неделю количество инфицированных увеличилось в Намибии на 69%, в Замбии на 57%, на Мадагаскаре на 50%, в Кении на 31% и в ЮАР на 30%.

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