Волонтеры федерального проекта приведут в порядок воинские захоронения в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Волонтеры, участники регионального этапа проекта "Маяки дружбы. День Победы - один на всех", прибывшие в Волгоград с разных регионов России, в течение пяти дней приведут в порядок воинские захоронения, братские могилы, обелиски и мемориалы, сообщили ТАСС в Комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

"В первый день в Волгограде волонтеры побывали на Мамаевом кургане, где после экскурсии по мемориальному комплексу приняли участие в акции по наведению чистоты и порядка на братских могилах. За предстоящие 5 дней пребывания в регионе участники проекта посетят Россошанский воинский мемориал, где встретятся с поисковиками, совершат поездку в город Пятиморск на место соединения трех фронтов, где была окружена немецко-фашистская группировка войск под Сталинградом, встретятся с членами областного Дома Дружбы", - рассказала представитель комитета.

Целью проекта "Маяки дружбы. День Победы - один на всех" является сохранение памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Организаторы стремятся к укреплению традиций праздника Победы и выступают против искажения истории и размывания истинных смыслов Победы. Проект реализуется в пяти городах Пскове, Ржеве, Калининграде, Нальчике и Волгограде.

Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам национальностей России, Межрегиональное движение за межнациональное согласие "Маяки дружбы", а также Центросоюз РФ. Участниками мероприятия стали Российский технологический университет, Государственный университет управления и Российский университет кооперации.