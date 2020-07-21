Онищенко призвал больше думать о предстоящем сезоне гриппа и ОРЗ, а не о коронавирусе

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что свойства нового коронавируса уже достаточно изучены учеными, поэтому необходимо больше внимания уделить предстоящему сезону всплеска заболеваемости гриппом и ОРЗ.

"Мы должны не о коронавирусе больше думать, а о сезоне заболеваемости гриппом и ОРЗ. Коронавирус в сезон гриппа будет играть одну из не первых ролей. Его свойства понятны, его легко просчитать. А вот грипп, который придет, с ним мы еще не знакомы", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва" во вторник.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 14,7 млн человек, более 609 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 783 328 случаев заражения, выздоровели 562 384 человека, умерли 12 580. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.