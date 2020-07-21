КБР готова к третьему этапу снятия режима ограничений по коронавирусу

НАЛЬЧИК, 21 июля. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) готова к третьему этапу снятия режима ограничений, введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

Глава КБР Казбек Коков провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР. Руководитель республики напомнил, что с 1 июля Кабардино-Балкария перешла ко второму этапу снятия ограничительных мер. Положительные тенденции по санитарно-эпидемиологической обстановке в республике сохраняются, отмечено значительное снижение числа выявляемых больных, госпитализаций, а также пациентов в тяжелом состоянии.

"По всем основным и дополнительным характеризующим показателям Кабардино-Балкария готова приступить к следующему этапу снятия ограничений", - говорится в сообщении.

Правительством республики по согласованию с управлением Роспотребнадзора по КБР предлагается разрешить функционирование в полном объеме всех образовательных учреждений, предприятий сферы услуг, торговли, общественного питания, а также гостиниц и мест отдыха. При этом для всех организаций и жителей КБР сохранится необходимость соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, дезинфекционных мероприятий. Останутся актуальными режим самоизоляции для граждан из групп риска, а также формат удаленной работы максимального числа сотрудников, если это не нарушает функционирование учреждений. В настоящее время правительство КБР направило обозначенные предложения на согласование в Роспотребнадзор России, по итогам согласования будут приняты соответствующие нормативно-правовые документы.

Летальность ниже среднероссийской

По состоянию на 21 июля в КБР зарегистрировано 5 823 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них выздоровело 5 315 человек, умерли 64 человека. В госпиталях находятся 557 пациентов, в реанимациях 26 больных, из них пять - на ИВЛ. За все время выявления инфекции проведено более 114 тыс. тестирований и 21 тыс. КТ-исследований.

"Летальность по КБР составляет 1,1% (в целом по стране - 1,6%), количество выздоровлений превышает 91%. Заболеваемость на 100 тыс. населения - 664 случая. В настоящее время наблюдается 425 семейных очагов, имеются единичные случаи заноса в трудовые коллективы, крупных очагов заболевания нет, спад заболеваемости в регионе сохраняется с 22 июня", - сообщили в пресс-службе.

Для приема пациентов с коронавирусом продолжают работать пять учреждений здравоохранения совокупной мощностью 1 073 койко-мест, в том числе 602 - с кислородом, 152 оснащены аппаратами ИВЛ.

Вместе с тем разработана дорожная карта мероприятий по подготовке системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидсезону на случай роста заболеваемости коронавирусом. В медучреждениях КБР, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, организована подготовка к проведению профилактических осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.