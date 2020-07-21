Беглов: Петербург выполнит обязательства перед обманутыми дольщиками, несмотря на пандемию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Обязательства по решению проблем обманутых дольщиков в Санкт-Петербурге будут выполнены в 2020 году, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил во вторник губернатор города Александр Беглов в Instagram-эфире РБК.

"На 1 января 2019 года было 1 025 человек обманутых дольщиков, это 34 дома. На сегодняшний день осталось 192 человека, это всего-навсего 13 домов. Я обещал, и наша команда выполнит свои обязательства: все те, кто был в списке на 1 января 2019 года, все вопросы будут закрыты в этом году, мы решим практически все вопросы", - сказал Беглов.

Отвечая на вопрос ведущей эфира о том, не помешает ли этим планам пандемия коронавируса, глава города сказал: "Коронавирус всем помеха, но тем не менее, это наши обязательства, и мы их выполним".

"У нас есть еще дополнительные дольщики. У нас есть два таких ЖК, как "На Заречной" и "Три апельсина". Это компания "Норманн", которая в общем-то обманула наших жителей и тех, кто купил квартиры из других регионов, и это требует определенных дополнительных решений", - отметил Беглов.

По его словам, для решения этой проблемы требовалось найти средства в размере 2 млрд рублей. "Мы уже подписали договор о достройке, он уже заключен, подобраны соответствующие земельные участки, и соответствующее письмо мы отправили в Минстрой. Мы тоже закроем этот вопрос. Главное, что мы нашли способ решить эту проблему", - сказал губернатор, добавив, что власти города рассчитывают это сделать в ближайшие два года.

Строительство широтной скоростной магистрали

Еще одним вопросом, который интересовал пользователей Instagram и был озвучен в ходе эфира, стали сроки начала и окончания строительства широтной магистрали скоростного движения (Восточного скоростного диаметра). "Мы сейчас пришли к определенным соглашениям с инвестором, который будет вкладываться. Мы уже почти договорились с федеральным центром о выделении порядка 10 млрд рублей на строительство, и город тоже вкладывает свои деньги. Инвестор, город, федерация - это три составляющие, которые нам дают возможность начать строительство", - сказал Беглов.

По проекту широтной магистрали уже начаты предпроектные проработки, отметил глава Петербурга. "Это не просто вопрос города, нам нужно договориться еще с Ленинградской областью, которая тоже заинтересована в этом скоростном диаметре", - отметил он.

ВСД - проект платной скоростной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км - в Санкт-Петербурге и 13,2 км - в Ленинградской области. Основное назначение дороги - обход центральных районов Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Интенсивность движения составит около 230 тыс. автомобилей в сутки.