В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 19. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 19 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 4 350 человек с коронавирусом. На 21 июля в Москве было зафиксировано почти 235 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились почти 172 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 14,7 млн человек, более 609 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 783 328 случаев заражения, выздоровели 562 384 человека, умерли 12 580. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.