Число умерших из-за коронавируса в Мексике превысило 40 тыс.

МЕХИКО, 22 июля. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Мексике с начала эпидемии в конце февраля достигло 40 400 человек. Такие данные обнародовал во вторник на пресс-конференции главный эпидемиолог Минздрава республики Хосе Луис Аломия

За последние сутки специалисты зарегистрировали еще 915 смертей среди инфицированных пациентов, на 614 больше, чем в понедельник. Число лабораторно подтвержденных случаев заражения выросло до 356 255, увеличившись на 6 859 за последние 24 часа. В понедельник власти сообщили о 5 172 инфицированных. По словам Аломии, в Минздраве предполагают, что за последние две недели симптомы вызываемого новым коронавирусом заболевания проявились у 48 446 человек.

Во вторник президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в стране наблюдается замедление темпов распространения инфекции. Глава Минздрава Хорхе Алькосер в связи с этим отметил, что в настоящее время число свободных коек в медицинских учреждениях в среднем по стране составляет 54%, а в отделениях реанимации, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, этот показатель превышает 60%.