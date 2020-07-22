Служебное жилье получили все молодые офицеры, прибывшие служить на Камчатку в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июля. /ТАСС/. Все выпускники военных вузов, приехавшие служить на Камчатку в 2020 году, получили служебное жилье, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке России.

Условия на Камчатке, такие как повышенная сейсмическая активность и сложности с организацией поставок техники и стройматериалов, привели к тому, что темпы жилищного строительства в регионе являются одними из самых низких на Дальнем Востоке. Еще несколько лет назад очередь на получение служебного жилья в Камчатском крае могла достигать полутора лет.

"На Камчатке для выпускников военных учебных заведений было подготовлено свыше 200 мест в жилом фонде по месту прохождения военной службы. Это жилье предоставлялось в день прибытия молодых специалистов в часть, и в настоящий момент все прибывшие офицеры обеспечены служебными квартирами и комнатами в общежитиях, в зависимости от состава их семей", - уточнили в пресс-службе.

Речь идет как о вторичном, так и новом жилье. Контрактники, которые пока не обеспечены служебным жильем, могут оформить компенсацию за наем жилого помещения. Ее размер составляет в среднем около 27 тыс. рублей на семью из трех человек.