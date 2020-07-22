Мишустин: меры по борьбе с коронавирусом в России были своевременные и правильные

"Для многих людей в России реальность угрозы заражения вирусом стала очевидна лишь в середине марта, когда было ограничено авиасообщение с рядом стран", - напомнил Мишустин. "Но мы действовали на опережение. По поручению президента начали предпринимать меры по борьбе с коронавирусом гораздо раньше, хотя на тот момент ни одного случая заражения коронавирусом в нашей стране еще не выявили", - констатировал глава кабинета министров.

Выступая с отчетом в Госдуме, глава кабинета министров констатировал, что меры по противодействию распространению коронавируса "помогли спасти тысячи человеческих жизней". "Оглядываясь назад, уверен, что основные принятые решения были своевременными и правильными", - заявил председатель правительства.

Премьер-министр заверил: "Наши действия были продуманными и проактивными, опирались на исследования и рекомендации российских специалистов, а также на мировой опыт, работал мощный аналитический центр". "Я неоднократно встречался с врачами, учеными и экспертами для выработки оптимальной стратегии, алгоритма введения ограничительных мер и последующей их поэтапной отмены", - рассказал председатель правительства.

Мишустин отметил, что уже 30 января было ограничено воздушное сообщение с Китаем, на следующий день - остановлено пассажирское железнодорожное сообщение на этом направлении и ограничена возможность пересечения сухопутной границы на Дальнем Востоке. "Россия сделала это едва ли не первой в мире, чтобы защитить наших людей и выиграть время на подготовку системы здравоохранения к приему заболевших", - пояснил Мишустин.

Российская медицина

Говоря о системе здравоохранения, он подчеркнул, что был проведен аудит коечного фонда, запасов средств защиты и медицинского оборудования во всех регионах. "Были созданы оперативный штаб и Координационный совет. Большую работу проделала рабочая группа Госсовета. Без промедления выделяли необходимые средства и ресурсы. Объединяли усилия государства и общества для борьбы с опасной инфекцией", - перечислил премьер. "Это позволило избежать коллапса, который мы наблюдали за рубежом. Такого, как в Италии, Испании или Соединенных Штатах Америки", - отметил Мишустин.

Особо он выделил работу эпидемиологов, ученых и врачей, заметив, что "российские специалисты одними из первых в мире создали эффективные тест-системы и вплотную приступили к разработке вакцины".

"Ситуация потребовала от нас дополнительно выделить 170 миллиардов рублей на закупку медоборудования и перепрофилирование коек, выплаты врачам, поддержку региональных систем ОМС", - констатировал председатель правительства. Он также обратил внимание на то, что "в рекордный срок было развернуто 184 тыс. инфекционных коек, закуплено необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты". "Причем только дотации из федерального бюджета регионам на эти цели составили около 66 миллиардов рублей", - указал глава кабинета министров.

Он назвал врачей, медицинских сестер, специалистов санитарной службы и водителей скорой помощи "главными героями ежедневной борьбы за жизни и здоровье людей". "В первое время медперсонала не хватало. К работе с инфекционными больными привлекали самых разных специалистов, в том числе студентов старших курсов медвузов и волонтеров. Была организована переподготовка с использованием интерактивных образовательных модулей более чем для полутора миллионов человек", - сказал премьер. "Рискуя собой, все они заботились о тех, кто заболел, иногда - буквально жили в больницах, месяцами не видели свои семьи", - подчеркнул Мишустин.

Он напомнил, что по поручению президента правительство предусмотрело для медиков меры финансовой поддержки. "Президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ получили более 290 тыс. медицинских и других работников, отдельные выплаты предоставлены и тем, кто работал с группами риска, это свыше 400 тыс. человек. Для тех, кто заразился, оказывая помощь больным коронавирусом, мы предусмотрели страховые выплаты", - указал председатель правительства.

Мишустин отметил, что "централизация санитарно-эпидемиологической службы позволила мобилизовать всех ее сотрудников, усилить контроль на границе России".

Жертвы пандемии

"В мире уже выявлено более 14,5 миллионов случаев заболевания коронавирусом. Болезнь унесла свыше шестисот тысяч человеческих жизней", - привел данные статистики премьер-министр.

"В России заболело 790 тыс. человек. К сожалению, почти двенадцать с половиной тысяч жизней спасти не удалось. И каждая из этих смертей - трагедия", - подчеркнул Мишустин и выразил глубокие соболезнования родным и близким каждого человека, который стал жертвой новой инфекции.

Успехи в борьбе с вирусом

Мишустин уверен, что Россия справляется с коронавирусом лучше, чем США, но бдительность терять нельзя.

"Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран. Число заболевших на тысячу жителей в нашей стране - в два раза меньше, чем в США, Бразилии и ряде других стран", - заявил председатель правительства.

При этом он заверил: "Бдительность терять не будем пока не появится надежное лекарство от коронавируса".

По словам главы кабинета министров, в РФ "по двум вакцинам уже подводятся результаты клинических исследований". "Убежден, что наши разработки будут востребованы в России и во всем мире", - сказал Мишустин.