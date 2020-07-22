Госдума изменила сроки и правила утверждения генеральных планов поселений

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума в среду на заседании приняла в третьем чтении законопроект о сокращении сроков утверждения генеральных планов территорий и учете схем стратегического планирования при территориальном планировании.

Теперь законом установлено, что согласование проекта генерального плана поселения (городского округа) проходит в течение двух, а не трех месяцев со дня появления к нему доступа в информационной системе территориального планирования. При этом документом предусмотрены случаи, когда обсуждение вносимых в утвержденный генеральный план изменений проходит в течение одного месяца.

Срок принятия решений главой местной администрации о создании согласительной комиссии сокращается с 30 до 15 дней. На рассмотрение заключений о несогласии с проектом генплана ей теперь отводятся два месяца, а не три.

В перечень материалов по обоснованию схем территориального планирования РФ, двух и более субъектов РФ, субъекта РФ и муниципального района теперь будут включаться сведения об утвержденных документах федерального и регионального стратегического планирования, национальных проектах, инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, стратегии пространственного развития РФ, межгосударственных программах, государственных программах РФ, государственных программах субъектов РФ.

Помимо этого, государственной экспертизе будет подлежать проектная документация на объекты, строительство которых ведется на территории двух и более регионов.

Законодательством субъектов РФ теперь может быть предусмотрено, что генеральный план поселения или городского округа может не содержать карту планируемого размещения объектов местного значения. В этом случае такая карта подлежит утверждению местной администрацией в порядке, установленном нормативным правовым актом, утвержденными региональными властями. Также генпланом могут быть предусмотрены территории, в отношении которых функциональные зоны не устанавливаются. При этом "в границах поселения, городского округа могут быть определены территории вне границ населенных пунктов, применительно к которым не предполагается изменение их существующего использования и в отношении которых отсутствует необходимость подготовки генерального плана".