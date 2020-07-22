Администрация Байконура сообщила, что в городе пройден пик заражения коронавирусом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Город Байконур прошел пик заражения коронавирусной инфекцией и наблюдается выход на плато. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба, размещенном на сайте городской администрации в среду.

Заседание проходило при участии заместителя руководителя ФМБА России Вячеслава Рогожникова. "Он отметил, что, по его мнению, по заболеваемости COVID-19 пройден пик, и наблюдается выход на плато", - говорится в сообщении. Как уточняется на сайте городской администрации, в пользу такого вывода "свидетельствует уменьшение количества вызовов врачей на дом, снижение количества больных, помещенных в стационар, уменьшение числа летальных исходов".

Рогожников также оценил работу медицинских работников города как добросовестную и эффективную и подчеркнул, что прибытие 18 медицинских специалистов из России позволило "расшить узкие места".

"В конце текущей недели планируется прибытие в город еще одной группы медицинских сотрудников ФМБА - девяти узкопрофильных специалистов для оказания медицинской помощи жителям Байконура", - добавляется в сообщении по итогам совещания.

По состоянию на 21 июля, в городе зафиксировано 712 случаев заражения новой инфекцией. В госпитале находятся 236 человек, выписано - 258.

В конце июня спецборт Роскосмоса доставил пять сотрудников ФМБА на Байконур для помощи в борьбе с коронавирусом. Тогда же в город Байконур были доставлены пять аппаратов ИВЛ, 2 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты. 10 июля спецбортом были направлены еще 14 специалистов, которые привезли четыре аппарата ИВЛ, 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов, 6 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты.