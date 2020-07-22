Суд в Литве оставил в силе отказ в выдаче разрешения на завершение проекта Дома Москвы

ВИЛЬНЮС, 22 июля. /ТАСС/. Вильнюсский окружной административный суд отклонил иск публичного учреждения "Московский центр культуры и бизнеса "Дом Москвы в Вильнюсе", представители которого обжаловали отказ столичного муниципалитета разрешить завершение стройки. Об этом сообщила в среду судебная инстанция, указав, что руководствовалась рекомендациями Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы.

"То, что администрация (Вильнюсского самоуправления - прим. ТАСС) приняла во внимание информацию ДГБ, не дает правовых оснований считать решение [мэрии] незаконным и необоснованным, так как национальная безопасность связана с общественным интересом, обеспечение которого в разбираемом случае имеет приоритет над применением формальных правовых норм", - утверждал в своем постановлении суд.

ДГБ был в феврале текущего года привлечен к разбирательству по иску в качестве третьей стороны. В спецслужбу с просьбой оценить угрозы национальной безопасности от функционального назначения Дома Москвы обратилась мэрия. ДГБ заявил, что объект якобы несет потенциальную угрозу безопасности Литвы.

Решение Вильнюсского окружного административного суда в течение 30 дней может быть обжаловано в Верховном административном суде Литвы.

Дом Москвы - многофункциональный культурный и общественный центр - был практически построен еще несколько лет назад, но завершить объект не удается. В 2016 году с подачи городских властей госинспекция по планированию территорий и строительству обратилась в суд. Ведомство утверждало, что возведение Дома Москвы ведется с нарушениями технического регламента. С тех пор технические претензии трансформировались в угрозу национальной безопасности.