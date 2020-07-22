Минздрав РФ и Роспотребнадзор проверят готовность отелей Абхазии к приему туристов

СУХУМ, 22 июля. /ТАСС/. Представители Министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзора проверят готовность медучреждений и объектов размещения туристов в Абхазии к безопасной работе в ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Ознакомление с условиями приема туристов пройдет с 23 по 27 июля, сообщила ТАСС в среду главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

В связи с пандемией с 9 апреля по 28 июля действуют ограничения на въезд в республику иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов, российских военных и водителей грузового транспорта, осуществляющих международные перевозки.

"В четверг в Абхазию из России приезжают две группы. Одна - из представителей Роспотребнадзора - будет проверять наши объекты курортного размещения, экскурсионные площадки, объекты общепита и пляжи на предмет соответствия требованиям оказания услуг российскому туристу. Вторая - из представителей Минздрава - ознакомится с работой медучреждений, будет смотреть готовность республики к отражению коронавирусной инфекции", - сказала Скорик.

О готовности медучреждений

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия, говоря о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил журналистам, что на базе Гудаутской центральной районной больницы развернуто 300 коек для пациентов с коронавирусом, там же в инфекционном корпусе еще 40 коек, в том числе отделение реанимации на 14 коек. "Учреждение обеспечено всем необходимым оборудованием - аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, рентген-оборудованием, в том числе портативным, до конца этого месяца будет установлен компьютерный томограф, для которого построено специальное помещение. У нас 125 врачей терапевтического профиля, которые могут быть задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, имеющихся лекарственных препаратов и расходных материалов достаточно на 300 пациентов в течение ближайшего квартала", - сказал министр.

В то же время, по словам Цахнакии, существует нехватка реаниматологов и инфекционистов, и в этом отношении республике может понадобиться помощь российских коллег.

О лабораториях

По информации главного санитарного врача Абхазии, сейчас в республике работает всего одна лаборатория, которая имеет тест-системы на ПЦР-диагностику еще на 2 000 обследований. "Сотрудников, занимающихся ПЦР-диагностикой, всего два и два привлеченных специалиста, которые работают в выходные дни, биоматериал никуда не вывозится, все исследования проводятся на территории республики. Если в Абхазию поедут отдыхающие в полном объеме, мы должны расширить свою лабораторную базу, нам понадобится как минимум три лаборатории, которые должны будут работать круглосуточно", - рассказала Скорик.

О важности туризма

Министр туризма Теймураз Хишба считает, что "сложно переоценить значимость въездного туризма для Абхазии, поскольку это реальный сектор экономики, локомотив". "В Абхазии более 25 тыс. койко-мест в санаторно-курортном комплексе, как минимум в четыре раза больше в частном секторе, и это реальная жизнь реальных людей, которые зависят от курортного сезона. Около 20 тыс. человек напрямую задействованы в курортной отрасли, плюс мультипликативный эффект - торговля и т.д. Большая часть населения Абхазии, даже если они не живут в курортных городах, зависят от сезона, денежная масса здесь появляется именно летом", - сказал он журналистам.

Разделяя опасения медиков, Хишба считает важным перенять опыт других стран, где были вспышки коронавирусной инфекции, но которые "идут на развитие курортного сезона именно ради благосостояния своих граждан". "Если инфекция будет распространяться и дальше по миру, Абхазии ее не избежать. Надеюсь, что правила, разработанные санитарно-эпидемиологической службой республики, связанные с переходом границы со справками об отсутствии коронавируса, позволят нам минимизировать и избежать случаев попадания инфекции", - сказал Хишба.

По данным координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Абхазии было выявлено 38 случаев заболевания, 37 пациентов выздоровели, один умер. За пять последних недель не зарегистрирован ни один факт заболевания. Ранее во вторник президент издал распоряжение о продлении ограничений на въезд в Абхазию иностранных граждан и лиц без гражданства до 28 июля.