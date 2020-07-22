Цыбульский: возможность профессионального роста может привлечь медиков на село

ТАСС, 22 июля. Выпускники медицинских вузов могут поехать работать на село, если будут в дальнейшем видеть возможности для профессионального роста. Об этом врио главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил при встрече с участниками форума "Территория смыслов", отвечая на вопрос молодого врача из Москвы, чем регионы могут привлечь специалистов-медиков.

"Вопрос в выстраивании некоего профессионального трека. Вы должны понимать, что поездка в село даст какие-то преимущества для дальнейшей карьеры, и мы сейчас над этим плотно думаем, потому что только этим мы можем как-то вас мотивировать. Более того, я считаю, что в села не надо приезжать работать на всю жизнь, вы можете туда приезжать работать на 2-3 года, чтобы отработать, максимально опыт получить и свои знания отдать, а дальше переходить и расти, становиться профессорами в узконаправленных специальностях", - сказал Цыбульский.

По его словам, сейчас врачам, которые едут на село, предлагается жилье, а также выплаты по программе "Земский доктор", но, по мнению врио главы региона, этого недостаточно. Он отметил, в Ненецком автономном округе, где он 3 года был губернатором, региональная выплата была даже больше федеральной. "Но сказать, что мы много ваших коллег нашли, чтобы поехать работать в села, где живет сто человек, мы не можем. При этом в каждом из этих сел мы вынуждены держать ФАП, потому что <...> практически там у людей нет возможности получить какую-либо консультацию", - пояснил он, добавив, что необходимо развивать и телемедицину.

В Архангельской области трудятся 4 400 врачей и 10 708 медицинских работников со средним профессиональным образованием. На сегодняшний день вакантными остаются 886 врачебных должностей и 472 - среднего медицинского персонала. Наиболее остро ощущается нехватка офтальмологов, неврологов, педиатров, оториноларингологов, хирургов, терапевтов, травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, врачей скорой медицинской помощи, кардиологов, врачей ультразвуковой диагностики, онкологов, нефрологов, пульмонологов, врачей общей практики.

О форуме

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".