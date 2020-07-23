Минвостокразвития создаст стандарт ответственности перед коренными народами Арктики

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития планирует разработать стандарт ответственности резидентов Арктической зоны перед проживающими на ее территории коренными малочисленными народами Севера (КМНС). Подготовить документ планируется до конца 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

"Будет разработан стандарт ответственности резидентов Арктической зоны в отношениях с КМНС. Он будет носить рекомендательный характер и содержать рекомендуемые принципы и механизмы взаимодействия инвесторов и КМНС в процессе реализации инвестиционных проектов", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что стандарт будет разработан до конца 2020 года. Кроме того, при Минвостокразвития планируется создать общественный совет Арктической зоны, который будет отслеживать взаимодействие резидентов с коренными народами и принимать участие в разработке мер по охране окружающей среды в Арктике, готовить предложения по совершенствованию российского законодательства.

"Процесс формирования совета будет открытым, заявки смогут подать любые заинтересованные граждане. Раз в два года будет проводиться ротация состава", - уточнили в ведомстве. Завершить формирование совета планируется в октябре 2020 года.

Согласно утвержденным президентом законам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект или открыть новый вид бизнеса и вложить не менее 1 млн рублей, сможет получить статус резидента Арктической зоны РФ, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в России насчитывается 42 таких народа численностью более 250 тыс. человек, свыше половины из них проживают в Арктической зоне. Самый многочисленный народ - ненцы - насчитывает 44 тыс. человек, эвенки - 37 тыс., ханты - 30 тыс. К исчезающим этносам Севера, Сибири и Дальнего Востока относятся, в частности, энцы, которых насчитывается не более 200 человек, и водь - менее 100.