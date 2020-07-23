Под Белгородом появится мобильная служба для помощи в селах женщинам с детьми

ТАСС, 23 июля. Мобильная социальная служба для оказания в отдаленных селах помощи одиноким женщинам с детьми и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, начнет работать в Белгородской области в августе 2020 года. Из-за ситуации, связанной с пандемией, за несколько месяцев количество таких семей возросло вдвое, сообщила ТАСС руководитель кризисного центра помощи женщинам в Белгородской области Юлия Углянская.

"Более восьми лет мы оказываем помощь женщинам и семьям в трудных жизненных ситуациях, тем более с развитием не очень благополучной эпидемиологической ситуации. Но многие даже не могут добраться до нас и получить эту помощь - жители отдаленных районов, сел, малых городов. С августа заработает горячая линия, будем принимать обращения и выезжать, работать", - сказала собеседница агентства.

Реализацию проекта поддержал Фонд президентских грантов. Средства, направленные на создание службы, организаторы потратят на аренду автомобилей, транспортные расходы в течение последующих полутора лет. За счет проекта в Белгородской области появится выездная мобильная социальная служба по оказанию помощи многодетным, беременных женщинам, которые ранее не могли обратиться в центр, так как расстояние до него - 50-60 км. При помощи специалистов службы они получат на дому продовольственные наборы, психологическую помощь, срочные услуги в виде проживания в приюте с последующим патронажем.

"У нас есть мамы, у которых 7-8 детей и им трудно приехать из районов, которые находятся в 60 км, а проект позволит расширить территорию присутствия нашего центра. При необходимости, если женщине требуется приют, то можем и забирать ее с собой. Не так давно на учете у нас стояло 936 семей, когда началась пандемия количество семей увеличилось почти до 2 тыс.", - добавила Углянская.

Как отметила руководитель кризисного центра, в перспективе проект планируется развить для оказания помощи и одиноко проживающим в Белгородской области инвалидам, семьям в сложной финансовой ситуации из-за пандемии.