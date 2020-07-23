МЧС обучит специалистов тактике тушения пожаров в городских лесах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. МЧС России намерено обучить специалистов территориальных органов министерства тактике и организации тушения пожаров в городских лесах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на соответствующий запрос.

"Ведомством прорабатывается вопрос о прохождении должностными лицами территориальных органов МЧС России подготовки по вопросам тактики и организации тушения пожаров в городских лесах", - сказали в пресс-службе, добавив, что их количество, должностные категории, порядок и сроки обучения в настоящий момент уточняются.

Глава МЧС Евгений Зиничев 16 июля на совещании в Ханты-Мансийском автономном округе сообщил, что МЧС и Минприроды намерены готовить специалистов, знающих специфику тушения лесных пожаров, на случай их возникновения в городских лесах. Он отметил, что власти должны поддерживать в городских лесах противопожарную безопасность.

По закону лесные пожары тушит Рослесхоз, подчиняющийся Минприроды. МЧС РФ подключается к тушению только в тех случаях, когда огонь угрожает населенным пунктам, объектам экономики или жителям. Ликвидация пожаров в лесных массивах, расположенных внутри населенных пунктов, также возложена на МЧС.