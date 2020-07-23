В Кузбассе злоумышленник похитил портрет экс-губернатора Амана Тулеева с доски почета

КЕМЕРОВО, 23 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Кемерове нашли злоумышленника, который накануне ночью повредил стелу с портретами почетных граждан в центре города и сорвал с нее изображение экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева, руководившего регионом 21 год. Полицейские устанавливают мотивы противоправных действий молодого человека, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Утром в четверг местные СМИ сообщили, что жители Кемерова заметили пропажу портрета бывшего губернатора региона Амана Тулеева с доски почетных граждан города. Позднее в социальных сетях было опубликованы кадры ночной видеосъемки, на которых неизвестный мужчина срывает портрет Тулеева с доски и уносит в неизвестном направлении.

"В дежурную часть полиции поступили четыре сообщения от очевидцев о том, что неизвестный повредил стелу с портретами почетных граждан города Кемерово, установленную на улице Дзержинского областного центра. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что конструкцию повредил 20-летний житель города Кемерово. В настоящее время полицейские выясняют мотивы противоправного деяния", - сообщили в пресс-службе.

Правоохранительные органы также устанавливают сумму причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято решение о привлечении злоумышленника к ответственности.

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. 1 апреля 2018 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. После отставки Тулеев некоторое время возглавлял областной совет депутатов, затем перешел на работу в Кузбасский региональный институт развития профессионального образования на должность ректора.