Коэффициент распространения коронавируса в РФ составил 0,93

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России за сутки не изменился и в четверг находится на отметке 0,93. В столице же этот показатель продолжил рост и составил 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу 10 дней подряд.

В семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент также ниже этой отметки. В Санкт-Петербурге он составил 0,8, в Свердловской области - 0,82, в Подмосковье - 0,84, в Воронежской области - 0,85, в Ханты-Мансийском автономном округе - 0,9, в Иркутской области - 0,93, в Нижегородской области - 0,94. В трех субъектах коэффициент держится выше единицы. Помимо Москвы, это Красноярский край - 1,01 и Ростовская область - 1,2.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.