Первая пятизвездочная гостиница в Амурской области появится в 2023 году

ТАСС, 23 июля. Строительство первой в Амурской области пятизвездочной гостиницы в Благовещенске планируется завершить через три года - в 2023 году. Об этом в интервью в онлайн-проекте "Прямая линия гостеприимства" сообщил губернатор Василий Орлов.

"Наша инфраструктура достаточна для приема туристов со средним уровнем дохода, в Благовещенске у нас появилась хорошая гостиница 4+ звезды. У нас есть проект "Золотой мили" на набережной реки Амур, он включает строящуюся канатную дорогу (над Амуром между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ - прим. ТАСС), и там же строительство хороших пятизвездочных гостиниц. У нас выбран инвестор сильный, поэтому, думаю, что через три года мы с вами сможем такую гостиницу <...> [увидеть]", - сказал Орлов.

Проект "Золотой мили" в Благовещенске предполагает канатную дорогу в китайский город Хэйхэ через реку Амур, гостиницу и многофункциональный центр, которые задумывались как единый туристический комплекс. В многофункциональном центре рядом с гостиницей откроют 40 тыс. кв. м для спортивных и культурных объектов. Среди них - трансформируемая спортивная зона для проведения городских и международных соревнований по художественной гимнастике, ММА, боксу и карате, мини-футболу.

Более 4,5 тыс. кв. м в проекте центра предусмотрено на амурский областной интерактивный музей динозавров с мультимедийной экспозицией, зоной дополненной реальности и 3D-кинотеатром научных фильмов. В планах инвестора - открыть в центре крытый роллердром, канатный экстрим-парк, батутный центр, большую зону фуд-корта и торговли, а также профессиональный скалодром.

Онлайн-проект "Прямая линия гостеприимства" запущен в июне 2020 года проектным офисом АСИ по развитию туризма вместе с Российским союзом туриндустрии. Гости проекта - губернаторы российских регионов и представители туристических информационных центров, в прямом эфире рассказывают слушателям о новых направлениях поездок, уникальных местах и важных лайфхаках, которые помогут организовать интересное путешествие.