МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Кремль не видит угрозы для защиты окружающей среды в проекте экологического закона, который рассматриваются в парламенте, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Защита Байкала, защита природоохранных территорий остается незыблемым приоритетом, но вместе с тем этот незыблемый приоритет не должен и не может быть препятствием для экономического развития страны", - указал представитель Кремля. По его словам, "как раз здесь [в законопроекте] речь идет о золотой середине, которая поможет дальше обеспечивать экологическую безопасность и экологические нормы, но и позволит делать то, что необходимо для экономического развития страны, ее инфраструктуры". "Все необходимые нюансы в законопроекте экспертно проработаны", - заверил Песков.

Он отрицательно ответит на вопрос, видят ли в Кремле угрозу для Байкала из-за предлагаемых норм. "Наоборот, все природоохранные ведомства смогут использовать весь комплекс полномочий для обеспечения необходимого природоохранного режима", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, "в достаточной степени этими полномочиями наделены все природоохранные ведомства, неверно говорить, что каким-то образом будет понижен уровень этих полномочий". Он также не согласился с мнениями о том, что будет понижено значение общественности и публичной экспертизы, о том, что проект закона вступает в противоречие с экологической поправкой к конституции.

Ранее группа сенаторов и депутатов внесли в Госдуму законопроект о возможности приватизации земель национальных парков. Положениями законопроекта предлагается "не изымать из оборота и разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, если в отношении указанных участков не могут быть установлены иные изъятия и ограничения, установленные земельным законодательством и не связанные с вхождением указанных земельных участков в состав земель особо охраняемых природных территорий, в собственность субъектов РФ или муниципальную собственность".

Кроме того, после передачи земельных участков в собственность субъектов РФ или муниципальную собственность данные земельные участки, расположенные в населенных пунктах, могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством. Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, один из авторов инициативы Алексей Майоров пояснял ТАСС, что законопроект дает возможность россиянам, проживающим в границах особо охраняемых природных территорий, распоряжаться своим имуществом, но не означает начала массовой застройки.