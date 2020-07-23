Минтруд предложил расширить возможности оказания помощи по соцконтракту малоимущим семьям

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минтруд подготовил проект постановления, расширяющий перечень товаров и услуг, на которые можно направить средства социального контракта, заключенного с нуждающимися семьями. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Минтруд России подготовил проект постановления, в рамках которого предполагается внести изменения, направленные на расширение и улучшение оказания социальной помощи гражданам на основании социального контракта. Расширяется перечень товаров и услуг, на которые можно направить средства социального контракта в рамках преодоления сложной жизненной ситуации и открытия собственного дела. Эти нововведения позволят повысить эффективность применения социального контракта", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время существуют ограничения на приобретение товаров и услуг для преодоления сложной жизненной ситуации: на средства соцконтракта можно покупать только товары первой необходимости, тратить их на лечение, медицинский осмотр и услуги дошкольного образования. "Расширение возможностей социального контракта позволит семьям с детьми приобретать одежду и обувь, товары и услуги для обучения детей. А для тех, кто начинает свой бизнес, с помощью соцконтракта будет разрешено направлять средства, полученные от государства, на приобретение материально-производственных запасов и аренду помещений", - пояснили в Минтруде.

Кроме того, планируется более активно привлекать к работе в рамках социального контракта органы занятости населения, региональные органы власти, организации соцобслуживания и другие организации, помогающие людям преодолеть трудную жизненную ситуацию.

В 2020 году на реализацию социального контракта в рамках пилотного проекта были выделены 7 млрд рублей 21 субъекту РФ. На эти средства в 2020 году запланировано заключить 68 тыс. социальных контрактов с охватом более 300 тыс. человек. В 2021 году практика заключения социальных контрактов будет распространена на все субъекты.

Поддержка на основании социального контракта осуществляется с 2019 года по нацпроекту "Демография". Соцконтракты вводятся в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по не зависящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение. Социальный контракт предусматривает взаимные обязательства государства и получателя социальных услуг.