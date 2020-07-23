Турпоток в Тверскую область в 2019 году вырос на 13%

ТАСС, 23 июля. Тверская область привлекла в 2019 году более 1,7 млн туристов, что выше уровня предыдущего года на 13%. Об этом в четверг сообщил губернатор Игорь Руденя во время отчета перед областным заксобранием об итогах работы в 2019 году.

"В 2019 году туристический поток в регионе превысил 1,7 млн человек, увеличение произошло в сравнении с предыдущим периодом на 13%. В развитии туризма в 2019 году акцент был сделан на комплексную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Введены новые субсидии - на создание объектов туристического показа и приобретение автобусов, поддержку турпоездок школьников по территории Тверской области", - сказал Руденя.

По словам губернатора, на дальнейшее развитие туристической отрасли повлияет в том числе начавшееся в 2019 году создание кластера круизного туризма и отдыха "Волжское море". "Также важным событием в 2019 году стало создание нового межрегионального туристического маршрута "Государева дорога". Заключены соглашения с Федеральным агентством по туризму, высшими органами исполнительной власти Московской, Новгородской и Ленинградской областей по развитию маршрута", - отметил Руденя.

Также в 2019 году началась реализация международного проекта по воссозданию исторической застройки города Торжка. Планируется обеспечить финансирование проекта с привлечением Нового банка развития БРИКС в объеме более 1,5 млрд рублей, сказал Руденя, не уточнив сроков реализации проекта.

"Волжское море" - один из крупнейших инвестиционных проектов в Тверской области, реализуется на территории особой экономической зоны "Завидово" в рамках федеральной программы развития культуры и туризма. Общий объем бюджетного финансирования составит 1,8 млрд рублей, еще около 6 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.