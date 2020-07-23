Росздравнадзор начал проверку Дома ребенка в Твери, где медсестра ударила воспитанника

ТАСС, 23 июля. Управление Росздравнадзора по Тверской области начало проверку Дома ребенка "Теремок" в Твери, где медсестра ударила по лицу воспитанника за сорванный с клумбы цветок. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Тверской области начал проверку Специализированного Дома ребенка "Теремок", где, по сообщениям СМИ, двухлетний ребенок был избит одним из работников учреждения. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению прав детей в сфере охраны здоровья", - говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Тверской области, инцидент произошел 19 июля во время прогулки на территории "Теремка" и был заснят на видео незнакомой женщиной. Ее обращение было оперативно отработано сотрудниками Дома ребенка, после чего медицинскую сестру уволили за "ненадлежащее исполнения своих должностных обязанностей".

Ребенка осмотрел педиатр, по информации пресс-службы, его здоровью ничего не угрожает. Министерство здравоохранения региона по факту инцидента проводит внутреннюю служебную проверку. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области также сообщила о проведении доследственной проверки в "Теремке".