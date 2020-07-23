Москалькова: нужен механизм возмещения вреда потерпевшим, если преступника не установили

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым продумать механизм возмещения ущерба потерпевшим по уголовному делу в случаях, когда преступник не установлен и потерпевший не имеет возможности требовать с него компенсацию. Об этом она заявила в четверг на онлайн-конференции "Совершенствование уголовной политики и повышение гарантий прав потерпевших" в Совете Федерации.

"Каждый налогоплательщик платит в бюджет деньги для того, чтобы он был защищен от преступления, а если в отношении него преступление совершено, то государство за эти деньги должно обеспечить поиск виновного и возмещение вреда. Однако не всегда удается найти виновного и потерпевший не получает возмещение вреда", - сказала Москалькова, выступая на конференции, в которой принимали участие омбудсмены из регионов, представители правоохранительных органов и эксперты.

Она отметила, что в советский период была предпринята попытка установить возмещение вреда потерпевшему за счет государства, но это длилось не более года, потому что два уголовных дела "съели весь бюджет и от этой статьи отказались".

"Наша страна становится более мощной, опыт других государств может быть использован. Нам нужно искать возможности, если не нашли преступника, возместить потерпевшему причиненный вред", - сказала уполномоченный.

Сейчас в России причиненный ущерб компенсируется за счет преступника или иного виновного лица. Москалькова сообщила, что за первое полугодие 2020 года в уголовном процессе потерпевшими признаны 784 185 человек. Несовершеннолетних из них 44 616, женщин - 319 тысяч, лиц старшего возраста - 124 тысячи, инвалидов - более 5 тысяч. "Это те, кто признаны потерпевшими и кого государство должно защитить", - отметила Москалькова.