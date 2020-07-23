В медучреждениях Псковской области возобновили профосмотры и диспансеризацию

ПСКОВ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области, где сегодня число заразившихся коронавирусом превысило 3,5 тыс. человек, возобновили проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения в медучреждениях региона. Об этом сообщила в четверг заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Надежда Рогозина в ходе совещания губернатора области с медицинским сообществом региона.

"По мере снижения напряженности эпидситуации все виды посещений медицинских организаций с профилактической целью должны быть возобновлены. Это профилактические медицинские осмотры взрослых, диспансеризация групп взрослого населения, медицинское обследование при найме на работу, диспансеризация государственных и муниципальных служащих, медицинское обследование перед получением автомобильных прав, разрешения на владение оружием", - сказала Рогозина.

Она также отметила, что осмотры в медучреждениях региона теперь доступны не только для взрослого населения, но и для детей. "[Возобновлены] диспансеризация детей, профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, абитуриентов перед поступлениями в учебные заведения и спортсменов всех возрастных категорий. Физкультурный диспансер возобновляет свою деятельность, обследования взрослых и детей спортсменов тоже имеют право быть возобновлены", - уточнила Рогозина. Она также добавила, что все эти послабления касаются жителей региона, возраст которых не превышает 65 лет. Для всех остальных запрет на врачебные осмотры продолжает сохраняться до полного снятия ограничений.

18 июля губернатор региона Михаил Ведерников сообщил о том, что число случаев заражения коронавирусом в Псковской области за неделю снизилось на 50%, в связи с чем власти региона перешли ко второму этапу снятия ограничений. По данным регионального оперативного штаба, в Псковской области выявили 3 534 случая заражения, зафиксировали 48 летальных исходов. Выздоровели 2 278 человек.