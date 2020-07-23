Форум глав регионов стран ШОС может пройти в Челябинске с 7 по 9 октября

ТАСС, 23 июля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил партнеров из Китая в Челябинск на Форум глав регионов стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Форум должен пройти с 7 по 9 октября 2020 года, если позволит эпидобстановка, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора.

"Алексей Текслер обратился к участникам диалога (со стороны Китая) и с целью развития дальнейшего сотрудничества пригласил их в Челябинск на Форум глав регионов стран-участниц ШОС, который должен пройти с 7 по 9 октября 2020 года, если позволит эпидемиологическая ситуация", - говорится в сообщении.

Всего в Челябинской области с начала пандемии подтверждены 10 757 случаев новой коронавирусной инфекции, их них 129 за последние сутки.

Саммиты ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) были намечены на 21-23 июля в Санкт-Петербурге. 27 мая пресс-служба Кремля сообщила о переносе обеих встреч на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В Кремле отметили, что "новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом".