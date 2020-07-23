В Думе заявили, что вряд ли поддержат предложения о новых штрафах для байкеров

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Предлагаемые депутатом Госдумы Светланой Бессараб поправки о штрафах для мотоциклистов и владельцев мопедов в размере до 15 тыс. рублей за опасное лавирование между рядами во многом не соотносятся с законодательством, законопроект вряд ли будет поддержан нижней палатой. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявил председатель профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, мотоциклистам не нужно беспокоиться, "здесь нет опасности, сейчас это просто инициатива конкретного депутата, она не оформлена законодательно". "У нас по КоАП (Кодекс об административных правонарушениях - прим. ТАСС) усложненная процедура внесения, инициативу нужно в начале отправить на заключение в правительство, а затем только законопроект [при наличии отзыва кабмина] может считаться внесенным", - пояснил глава комитета.

"Но уже сейчас видно, что [в предлагаемом законопроекте] есть огромное количество предложений, которые не вписываются в действующее законодательство. Поэтому, мне кажется, что вряд ли в таком виде мы его поддержим", - добавил Крашенинников, заметив, что к тексту есть "огромное количество замечаний".

Как сообщила ранее газета "Известия", подготовленным Бессараб законопроектом предлагается ввести штрафы в размере 3 тыс. рублей за параллельное движение мотоцикла с другими транспортными средствами в одной полосе. В случае наличия признаков опасного вождения и лавирования между рядами наказание может составить 15 тыс. рублей или от двух до шести месяцев лишения водительских прав. По мнению парламентария, фиксировать нарушения можно с помощью сотрудников автоинспекции, а также применяя камеры наблюдения и видеорегистраторы. Законопроект направлен на обсуждение в правительство.